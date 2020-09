Mönchengladbach

Gladbach-Coach: Meisterchance nur bei optimaler Personallage

17.09.2020, 16:01 Uhr | dpa

Trainer Marco Rose sieht bei optimaler personeller Situation die Chance auf die sechste deutsche Meisterschaft von Borussia Mönchengladbach. "Wenn alle gesund sind, sind wir richtig, richtig gut", sagte Rose am Donnerstag vor dem Start der neuen Saison am Samstag bei Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky). "Wenn alle gesund sind, sehe ich uns tatsächlich in der Lage, gegen jeden in der Liga zu gewinnen."

Rose reagierte damit auf Experten-Meinungen, die den Bundesliga-Vierten der Vorsaison als möglichen Meister-Konkurrenten vom FC Bayern ansehen. Zuletzt hatte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge selbst die Gladbacher im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur zusammen mit Dortmund, Leipzig und Leverkusen als Konkurrenten genannt.

"Das ist eine Form von Wertschätzung. Wir hören das gerne und nehmen das auf", sagte Rose, der allerdings auch an wichtige Ausfälle vor dem Spitzenspiel in Dortmund erinnerte: Breel Embolo (Prellung), Valentino Lazaro (Muskelbündelriss), Laszlo Benes (Bänderverletzung) und Denis Zakaria (Trainingsrückstand) sind am Samstag nicht mit dabei. Zakaria, der seit dieser Woche wieder das komplette Trainingsprogramm absolvierte, soll erst wieder nach der Länderspielpause im Oktober fest zur Verfügung stehen.

"Sollten die vier Spiele länger ausfallen, wird es wahrscheinlich nichts mit der Meisterschaft", sagte Rose weiter, rechnet sich zumindest am Samstag dennoch Siegchancen ein: "Wir werden trotzdem unsere Chance suchen und nutzen." Neben Marcus Thuram, der nach seiner Sprunggelenks-Operation im Juni bereits im Pokalspiel gegen den FC Oberneuland (8:0) wieder mitspielte, steht in Dortmund auch der zuvor verletzte Alassane Plea wieder zur Verfügung. Beide dürften aber zunächst nur auf der Bank sitzen.