Wiesbaden

SV Wehen vor 630 Zuschauern zum Drittliga-Auftakt gegen Verl

17.09.2020, 17:11 Uhr | dpa

Mit dem DFB-Pokalsieg gegen den 1. FC Heidenheim als Mutmacher geht der SV Wehen Wiesbaden in die neue Saison der 3. Liga. Der Absteiger aus der 2. Fußball-Bundesliga darf am Samstag (14.00 Uhr/Sky) gegen den SV Verl vor 630 Zuschauern in der BRITA-Arena spielen. "Jetzt wollen wir versuchen, in der Liga genauso gut zu starten", sagte Trainer Rüdiger Rehm am Donnerstag. "Das letzte Jahr und das davor zeigen, dass ein guter Start nicht alles entscheidend ist. Es ist aber unfassbar schwierig, einen Rückstand wieder aufzuholen."

Bis auf Benno Röcker hat Rehm alle Spieler zur Verfügung. Die zuletzt angeschlagenen Michel Niemeyer und Stefan Aigner sind wieder ins Training eingestiegen.

Beim 1:0 gegen Heidenheim spielte der SVWW vor 250 Zuschauern. "Es waren auf jeden Fall gute Leute im Stadion, die für Stimmung gesorgt haben. Es hat Spaß gemacht, Fußball wieder vor einem Publikum zu spielen - auch wenn es ein kleineres war", sagte Rehm. "Wir wünschen uns natürlich, dass mehr Zuschauer ins Stadion kommen können, am Samstag sind es ja schon mehr. Wenn wir so weiter machen, haben wir die Arena irgendwann wieder voll."