Tiranë

Wolfsburg spielt mit neuer Abwehr

17.09.2020, 19:25 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg geht auch das Europa-League-Qualifikationsspiel beim albanischen Vizemeister FK Kukesi mit seiner neuformierten Abwehrreihe an. Hinten rechts verteidigt am Donnerstagabend der gelernte Offensivspieler Felix Klaus. Im Abwehrzentrum spielen der gelernte Mittelfeldspieler Josuha Guilavogui sowie der französische Neuzugang Maxence Lacroix. Komplettiert wird diese Viererkette durch den brasilianischen Paulo Otavio auf der linken Seite. Anpfiff in Tirana ist um 20.00 Uhr. Die Wolfsburger testeten diese Abwehrformation bereits zuletzt im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten Union Fürstenwalde (4:1).