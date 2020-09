Tiranë

Wolfsburg gewinnt erstes Europa-League-Qualifikationsspiel

17.09.2020, 22:06 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sein erstes Spiel in der Qualifikation zur Europa League klar gewonnen und die nächste Runde erreicht. Die Niedersachsen setzten sich am Donnerstag beim albanischen Vizemeister FK Kukesi mit 4:0 (2:0) durch. In der Hauptstadt Tirana trafen vor leeren Zuschauertribünen der Torjäger Wout Weghorst (21./74. Minute), der Neuzugang Maxence Lacroix (33.) sowie Admir Mehmedi (90.) für den VfL. Nächster Gegner ist am kommenden Donnerstag der ukrainische Club Desna Tschernihiw, das Spiel findet in Wolfsburg statt. Sollte der VfL dort auch gewinnen, würde nur noch ein Sieg zum Sprung in die Gruppenphase fehlen.