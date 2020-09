Schweinfurt

Frau tot in Wohnung entdeckt: Zwei Männer festgenommen

18.09.2020, 07:18 Uhr | dpa

In einer Wohnung in Schweinfurt ist am Donnerstagabend die Leiche einer 55 Jahre alten Frau entdeckt worden. Zwei Männer aus dem familiären Umfeld im Alter von 32 und 35 Jahren seien festgenommen worden, teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt mit. Sie befanden sich in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, als die Polizei eintraf. Die Einsatzzentrale sei um 17.15 über ein mutmaßliches Tötungsdelikt informiert worden. Mordermittler der Kripo Schweinfurt übernahmen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat, die derzeit noch völlig im Dunkeln liegen.