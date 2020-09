Bad Kreuznach

16-Jähriger nimmt bei Kontrolle Polizisten in Schwitzkasten

18.09.2020, 09:54 Uhr | dpa

Bei einer Polizeikontrolle in Bad Kreuznach soll ein 16-Jähriger in der Nacht zum Freitag einen Beamten in den Schwitzkasten genommen und ihn leicht verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, habe der Jugendliche zunächst in die Richtung einer Polizeibeamtin geschlagen, bevor er deren Kollegen angriff. Der Beamte habe sich nur mit Mühe aus der Umklammerung befreien können. Bei dem 16-Jährigen seien geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden worden. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizistin sei unverletzt geblieben.