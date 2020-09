Landrat des Burgenlandkreises an Covid-19 erkrankt

18.09.2020, 10:00 Uhr | dpa

Der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich, muss seine Amtsgeschäfte wegen einer Covid-19-Erkrankung ruhen lassen. "Leider bin ich an #Corona erkrankt und muss in den nächsten Tagen das Bett hüten", teilte Ulrich mit. "Bis jetzt ist es wie eine Grippe mit etwas Fieber, Husten und Kopfschmerzen." Allen, die wegen seiner Erkrankung in Quarantäne müssten, sage er: "Es tut mir leid." Der CDU-Politiker ist seit 2014 Landrat im Burgenlandkreis.