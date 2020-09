Quickborn

Festnahme nach Tod auf Reiterhof bei Quickborn

18.09.2020, 11:50 Uhr | dpa

Zweieinhalb Monate nach der blutigen Gewalttat auf einem Reiterhof in Quickborn im Kreis Pinneberg hat die Polizei einen Mann festgenommen. Der 41-Jährige stammt aus dem näheren, persönlichen Umfeld des 44-jährigen Opfers, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Freitag mitteilte. Es bestehe dringender Tatverdacht. Der Mann sei am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in Hamburg festgenommen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde er am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.

Eine Frau hatte den getöteten Inhaber des Reiterhofs am 29. Juni gefunden. Der Leichnam wies laut Obduktion eine Schusswunde auf. Medienberichte, nach denen der Tote mit einem Kopfschuss gefunden wurde, kommentierten die Ermittler bislang nicht. Auch zu möglichen Hintergründen der Tat wurden aus ermittlungstaktischen Gründen bislang keine Angaben gemacht.