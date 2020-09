Keltern

Gülle-Attacke auf Rathaus in Keltern

18.09.2020, 14:44 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat auf das Rathaus in Keltern-Ellmendingen einen Gülle-Anschlag verübt. Nach Angaben der Polizei wurden in der Nacht auf Freitag die tierischen Hinterlassenschaften auf etwa vier Quadratmetern im Eingangsbereich verteilt. Der Schaden wird auf bis zu 10 000 Euro beziffert, weil nun auch die Steinfassade gereinigt werden muss. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Über die Hintergründe der Gülle-Attacke in dem Enzkreis-Weinort nahe Pforzheim wurde nichts bekannt. "Wir stehen noch am Anfang unserer Ermittlungen", sagte ein Polizeisprecher.