Griesheim

Fahrradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw

18.09.2020, 16:21 Uhr | dpa

Ein 53 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Griesheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen gestorben. Bei der Kollision an einer Kreuzung zog sich der Fahrradfahrer am Freitagmittag so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, steht einem Polizeisprecher zufolge noch nicht fest. Bislang mache der 69 Jahre alte Lastwagenfahrer keine Angaben zum Unfall. Ein Sachverständiger solle auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nun den genauen Unfallhergang klären, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen.