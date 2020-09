Aiglsbach

Motorradfahrer gerät auf A93 ins Schlingern

18.09.2020, 20:30 Uhr | dpa

Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer ist auf der Autobahn 93 tödlich verunglückt. Er sei am Freitag zwischen Aiglsbach und Mainburg in Niederbayern ins Schlingern gekommen, gestürzt und gegen die Leitplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Warum der Unfall auf dem rechten Fahrstreifen passierte, war noch unklar. Der Mann war zusammen mit einem anderen Motorradfahrer Richtung München unterwegs. Dieser wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht.