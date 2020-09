Mannheim

Radfahrer prallt gegen Windschutzscheibe: Tödlich verletzt

18.09.2020, 21:20 Uhr | dpa

Ein 82 Jahre alter Radfahrer ist am Freitag in Mannheim tödlich verunglückt. Er sei am Mittag auf dem Radweg unterwegs gewesen und plötzlich nach links auf die Fahrbahn abgebogen, teilte die Polizei mit. Ein in die gleiche Richtung fahrender Wagen eines 79-Jährigen erfasste den Fahrradfahrer. Er prallte dabei mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz danach starb.