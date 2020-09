Weilheim

Motorrad brennt nach Zusammenstoß mit Auto: Fahrer stirbt

18.09.2020, 21:40 Uhr | dpa

Ein 44 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Waldshut-Tiengen gestorben. Auto und Motorrad seien am Freitag in Weilheim aus unklaren Gründen in einem kurvenreichen Waldstück frontal zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Das Motorrad habe zu brennen begonnen. Ersthelfer versuchten vergeblich, den Kradfahrer wiederzubeleben. Die 24 Jahre alte Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die Kreisstraße 6551 war am Abend an der Unfallstelle für rund drei Stunden gesperrt.