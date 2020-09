Aufruf zur Teilnahme am Küstenputztag: Augenmerk auf Kippen

19.09.2020, 01:16 Uhr | dpa

Zum Internationalen Küstenputztag heute haben zahlreiche Organisationen und Kommunen die Menschen in ganz Mecklenburg-Vorpommern zur Teilnahme aufgerufen. In den vergangenen Jahren wurde stets tonnenweise Müll gesammelt. Alleine in Rostock werde es elf Sammelorte geben: in der Stadt, am Strand, an Ufern, im Wasser, auf dem Wasser und sogar unter Wasser. Der Internationale Küstenputztag wird an jedem dritten Samstag im September organisiert.

In diesem Jahr stehen nach Angaben der Rostocker Stadtverwaltung Zigarettenkippen besonders im Fokus. "Sie verursachen einen immensen Schaden in der Umwelt", hieß es. Es sei weltweit mit 4300 Milliarden Kippen zu rechnen, die jährlich anfallen. Rund 80 Prozent davon landen in der Umwelt, dann könnten Giftstoffe wie Arsen, Blei, Cadmium und Nikotin ausgewaschen werden und ins Grundwasser gelangen. Die Zigarettenfilter werden an allen Treffpunkten vom anderen Müll separat gesammelt und gegen 17.30 Uhr mit einer "Kippenkarawane" am Circus Fantasia im Stadthafen zusammengetragen.

"Wir riskieren, den einzigartigen Lebensraum Meer in eine große Müllhalde zu verwandeln", warnte die Meeresmüllexpertin der Umweltschutzorganisation BUND, Dorothea Seeger. "Unsere Art zu leben und zu konsumieren produziert zu viel Müll." In der Pflicht seien aber nicht alleine die Verbraucher, sondern auch Industrie und Handel. Sie hätten Wegwerfprodukte über Jahrzehnte zur Normalität gemacht. "Müllsammelaktionen sind wichtig und sinnvoll, um auf den Schaden aufmerksam zu machen und möglichst einzudämmen."