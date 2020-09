Wangerland

Strände an der Nordsee werden geputzt

19.09.2020, 02:13 Uhr | dpa

Angespülter Unrat liegt an einem Strand. Foto: Ingo Wagner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Großreinemachen ist heute an mehreren Küstenorten in Niedersachsen angesagt. In der Gemeinde Wangerland (11.00 Uhr), den Städten Wittmund und Wilhelmshaven sowie auf Norderney sollen Freiwillige Plastik, Zigarettenkippen und Fischernetzteile einsammeln. Anlass ist die Müllsammelaktion "Coastal Cleanup Day", zu der Umweltverbände weltweit aufrufen.

Die Vermüllung der Meere und der Umwelt sei gerade während der Corona-Pandemie eines der großen Umweltprobleme, teilte die Organisation BUND mit. Grund sei etwa die Nutzung von Plastik als Verpackung, in Einmalhandschuhen und Mund-Nasen-Masken. Der Abfall gelange aus überquellenden Mülleimern oder direkt vom Strand in die Meere und werde mitunter zur tödlichen Falle für viele Meerestiere.