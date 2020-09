Wismar

Bio-Landpartie: Eröffnung bei Rinderzüchter nahe Wismar

19.09.2020, 03:12 Uhr | dpa

54 Bio-Höfe in Mecklenburg-Vorpommern öffnen heute ihre Tore für Besucher, die sich auf eine Bio-Landpartie begeben wollen. Während der jährlichen Aktion des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) können Interessierte Bio-Betriebe und ihre Produktion kennenlernen und mit den Betreibern ins Gespräch kommen. Viele Bauern bieten Produkte zum Probieren und Kaufen an.

Wegen der Corona-Pandemie haben manche Betriebe jedoch die gewohnten Aktionen wie Trecker- und Kremserfahrten, Reiten, Spiele und Basteln für Kinder eingeschränkt. Zehn Betriebe haben laut BUND ihre Teilnahme wegen der Corona-Auflagen abgesagt.

Eröffnet wird der Tag auf dem bäuerlichen Familienbetrieb "Biofleisch Gluth" in Schimm bei Wismar. Dazu wird Agrar-Staatssekretär Jürgen Buchwald erwartet. Betriebsleiter Heiko Gluth will Besucher über den Biohof und die Weiden führen, Tierhaltung, Schlachtung und Vermarktung erläutern. Es gibt Bratwurst, Eis und Kuchen, Ochsen vom Grill. Wer Äpfel mitbringt, kann sie als Most wieder mitnehmen - die mobile Satower Mosterei macht in Schimm Station.