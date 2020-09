Dresden

Mehr Zulauf für Freiwilligendienste

19.09.2020, 08:42 Uhr | dpa

Die Freiwilligendienste für Jugendliche wie das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) oder das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) sind durch die Corona-Pandemie gefragt wie selten. "Einsätze im Ausland sind derzeit kaum möglich", sagte der Leiter der Fachstelle Freiwilligendienste, Detlef Graupner, in Dresden. Graupner zufolge hatten 2019/20 fast 2400 junge Menschen zwischen 15 und 26 Jahren ein FSJ absolviert. Gefragt waren vor allem der pädagogische Bereich, Unterstützung an Schulen, im Hort und in Kindergärten, aber auch der medizinische Bereich. Das FÖJ absolvierten etwa 370 Jugendliche. Zahlen für dieses Jahr liegen erst Anfang Oktober vor.