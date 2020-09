Alpen

Aufregung bei Kreisligaspiel: Schiedsrichter ruft Polizei

19.09.2020, 10:02 Uhr | dpa

Nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung ist es bei einem Kreisligaspiel am Niederrhein zu Unruhen auf dem Platz gekommen. Fans seien nach dem umstrittenen Pfiff des Unparteiischen in Alpen auf den Platz gekommen - der Schiedsrichter habe sich so sehr bedrängt gefühlt, dass er die Polizei rief. Die rückte nach eigenen Angaben vom Samstag mit starken Kräften an. Die Lage beruhigte sich dann soweit, dass das Kreisliga-Spiel zwischen FC Viktoria Alpen und DJK Kamp-Lintfort zu Ende gespielt werden konnte - der Gastgeber gewann mit 3:0. Die Polizisten seien vorsichtshalber bis zum Schlusspfiff vor Ort geblieben.