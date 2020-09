Barsbüttel

Zwei Schwerverletzte bei Autounfall in Barsbüttel

19.09.2020, 11:42 Uhr | dpa

Eine 45-jährige Autofahrerin und ihr 62-jähriger Beifahrer sind bei einem Unfall am Freitagabend in Barsbüttel (Kreis Stormarn) schwer verletzt worden. Ein 82-Jähriger wollte mit seinem Auto auf der Stellauer Hauptstraße nach links abbiegen und übersah dabei das entgegenkommende Auto, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Der 82-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die 45-Jährige und ihr Beifahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Straße musste aufgrund des Unfalls zeitweise gesperrt werden.