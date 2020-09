Stadtilm

Zigarettenautomat im Ilm-Kreis gesprengt

19.09.2020, 13:27 Uhr | dpa

Erneut ist in Thüringen ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Diesmal schlugen Unbekannte an einem Automaten in Dörnfeld (Ilm-Kreis) zu, wie die Polizei mitteilte. Wie hoch die am Samstagmorgen erbeutete Menge Bargeld und der Wert der mitgenommenen Zigarettenschachteln sind, war bisher unklar. Der Automat sei komplett zerstört worden. Beschädigt wurden auch zwei neben dem Automaten stehende Altglascontainer. Der Sachschaden wird auf etwa 5500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.