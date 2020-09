Gaildorf

Frau fährt gegen Hauswand und stirbt

19.09.2020, 17:19 Uhr | dpa

Eine Frau ist bei einem Unfall im Kreis Schwäbisch Hall ums Leben gekommen. Sie fuhr mit ihrem Wagen am Samstag in Gaildorf vom Parkplatz eines Drogeriemarktes auf die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dann kollidierte sie aus bislang ungeklärter Ursache mit einer gegenüberliegenden Hauswand. Trotz Reanimation starb sie noch an der Unfallstelle.