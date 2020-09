Merzig

Mann bedroht Jugendliche in Merzig mit Pistole

20.09.2020, 09:23 Uhr | dpa

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend in Merzig (Landkreis Merzig-Wadern) zwei Jugendliche mit einer Pistole bedroht. Die beiden Jugendlichen waren auf dem Weg zum Hauptbahnhof, als sich der Mann zu ihnen umdrehte, aus dem Hosenbund die Waffe zog und auf die beiden richtete, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Dann steckte der Täter die Pistole wieder weg. Diese Gelegenheit nutzten die beiden Jugendlichen, um zu flüchten. Die Fahndung nach dem Täter blieb zunächst erfolglos.