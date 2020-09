Neuzelle

Suche nach Wildschweinen wird in Brandenburg verstärkt

20.09.2020, 13:39 Uhr | dpa

Zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest wird die Suche nach toten Wildschweinen in Brandenburg verstärkt. Ab Montag werde das Vorgehen in der Kernzone eines Gefahrengebiets im Landkreis Oder-Spree mit speziell ausgebildeten Suchhunden unterstützt, teilte Kreissprecher Mario Behnke am Sonntag mit. Dort sollten vier Hunde aus Rheinland-Pfalz mithelfen. Auch im Landkreis Spree-Neiße soll die Suche mit Hunden verstärkt werden.

Am Samstag waren in der Nähe von Neuzelle im Kreis Oder-Spree Suchtrupps unterwegs, die von 20 Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks unterstützt wurden. Fünf Kadaver seien gefunden worden, die nun untersucht würden, sagte der Kreissprecher. Etwa 60 Menschen arbeiteten am Bau eines elektrischen Zauns um das erweiterte Kerngebiet der Fundorte. Bisher wurde das Virus bei 13 Wildschweinen nachgewiesen, zunächst in Schenkendöbern im Kreis Spree-Neiße, dann im Raum Neuzelle. Es ist für Menschen ungefährlich.