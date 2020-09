Pfedelbach

Mit Messer auf Ex-Freundin eingestochen: Mann in U-Haft

20.09.2020, 14:01 Uhr | dpa

Mit einem Küchenmesser soll ein 24-Jähriger in Pfedelbach (Hohenlohekreis) versucht haben, seine Ex-Freundin zu töten. Die Frau erlitt mehrere Stich- und Schnittwunden und musste notoperiert werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Der Zustand der 22-Jährigen sei mittlerweile stabil. Gegen den mutmaßlichen Täter wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Das Opfer hatte sich den Angaben nach wegen anhaltenden Streits und häuslicher Gewalt von dem 24-Jährigen getrennt. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge am Samstag, als sie aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen wollte. Der Mann habe die Gelegenheit nutzen wollen, um sich mit seiner Ex-Partnerin auszusprechen. Dies sei aber zunächst von den Eltern der Frau und weiteren Umzugshelfern verhindert worden.

Als er im Anschluss kurz mit der 24-Jährigen in der Küche alleine war, soll er unvermittelt mit dem länglichen Küchenmesser auf sie eingestochen haben. Mehrere Helfer und Angehörige überwältigten den Mann und entwaffneten ihn.