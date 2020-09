Rostock

Wandel zu digitaler Arbeitswelt nur gemeinsam möglich

20.09.2020, 14:01 Uhr | dpa

Beim Wandel zu einer digitalen Arbeitswelt spielt die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Betrieben nach Ansicht der IG Metall eine zentrale Rolle. "Kreativität, Flexibilität, Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich nicht anweisen", sagte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, vor einem Online-Kongress am Montag. Für die Digitalisierung der Arbeit sei ein enges Zusammenspiel von Beschäftigten, Betriebsräten, Führungskräften und Geschäftsleitungen notwendig. "Der digitale Wandel wird nur gemeinsam gelingen." Der Arbeitgeberverband Nordmetall verweist auf die nötigen Rahmenbedingungen, um schnelle Reaktionen und betrieblichen Gestaltungsfreiraum zu fördern. Der digitale Strukturwandel erfordere von Unternehmen ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit.