Wiesbaden

Ministerium meldet 70 Corona-Neuinfektionen in Hessen

20.09.2020, 15:16 Uhr | dpa

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Hessen um 70 gestiegen. Es gab einen neuen Todesfall, die Gesamtzahl lag damit am Sonntag bei 544 (Stand 14.00 Uhr). Das teilte das Sozialministerium mit. Seit Beginn der Pandemie wurden 17 586 bestätigte Fälle in Hessen gezählt. Die kritische Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wurde demnach in allen kreisfreien Städten und Landkreisen deutlich unterschritten. Den höchsten Wert bei der sogenannten Inzidenz hat der Landkreis Groß-Gerau mit 20,6. Es folgt die Stadt Frankfurt mit 20,4.