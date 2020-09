Fürth

VfL Osnabrück erkämpft Auswärtspunkt bei Greuther Fürth

20.09.2020, 16:45 Uhr | dpa

Der VfL Osnabrück hat beim Trainerdebüt von Marco Grote einen verdienten Punkt erkämpft. Bei der SpVgg Greuther Fürth kamen die Niedersachsen am Sonntag zu einem 1:1 (1:1). Paul Seguin hatte die Hausherren vor 3000 Zuschauern in der 15. Minute in Führung gebracht, Christian Santos glich rund zehn Minuten später aus (26.). In der zweiten Halbzeit hatten die Lila-Weißen sogar einige gute Chancen, noch den Siegtreffer zu erzielen. Vor der Pause waren dagegen die Hausherren klar überlegen und kamen zu einigen guten Chancen. Am Freitag geht es für die Osnabrücker im Niedersachsenduell mit Hannover 96 weiter.