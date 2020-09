Erlangen

Patient mit Bergekran aus eigener Wohnung gerettet

20.09.2020, 17:00 Uhr | dpa

Mit enormem Aufwand hat die Feuerwehr in Büchenbach (Landkreis Roth) am Wochenende einen Mann wegen eines medizinischen Notfalls aus seiner Wohnung befreit. Weil der nicht mehr gehfähige Patient mit aufrechtem Oberkörper auf seiner Liege transportiert werden musste, kam das schmale Treppenhaus nicht infrage, wie die Feuerwehr Erlangen mitteilte.

Die Feuerwehrleute rückten daraufhin mit einer Höhenrettungsgruppe und einem Kranwagen an. Um den Kranwagen in Position zu bringen, wurden mehrere Äste und ein 600 Kilo schwerer Stein entfernt. Zusätzlich wurde das Fenster vergrößert. Dadurch konnte der Mann am Samstag schließlich aus dem ersten Stock in einem speziellen Rettungskorb geborgen und ins Krankenhaus gebracht werden. Der Einsatz dauerte den Angaben zufolge etwa drei Stunden.