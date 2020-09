Oranienbaum-Wörlitz

Zwei Unfälle mit sieben Fahrzeugen: Behinderungen auf A9

20.09.2020, 18:23 Uhr | dpa

Zwei Unfälle binnen kurzer Zeit haben am Sonntagabend zu Behinderungen auf der Autobahn 9 in Richtung Süden geführt. An den Crashs auf einer Elbbrücke in der Nähe von Coswig (Kreis Wittenberg) waren insgesamt sieben Fahrzeuge beteiligt, wie eine Polizeisprecherin in Dessau-Roßlau sagte. Einmal seien drei und einmal vier Wagen zusammengestoßen. Zudem sei viel Öl ausgelaufen. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Schwerverletzten.

Die Polizei sperrte die A9 in Richtung München ab, um die Fahrzeuge zu bergen und aufzuräumen. Autofahrer waren gebeten, auf eine Umleitungsstrecke auszuweichen.