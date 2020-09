Halle (Saale)

Gefährdete Tiere und Pflanzen: Neue Rote Listen für Land

Welche Tier- und Pflanzenarten sind gefährdet in Sachsen-Anhalt? Die Roten Listen fassen das für das Bundesland zusammen. Nach 16 Jahren liegt jetzt eine neue Ausgabe mit über 900 Seiten und 77 Kapiteln vor. 130 Artengruppenspezialisten sowie weitere 280 Fachleute waren an dem Werk beteiligt, wie das Landesamt für Umweltschutz mitteilte. Sie hätten die Gefährdung von Tier- und Pflanzenarten bewertet, von Moos- und Flechtenarten sowie Pflanzengesellschaften und Biotopen. Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) und Experten des Landesamts für Umweltschutz stellen die neuen Roten Listen heute in Halle vor.