Wiesbaden

CDU-Generalsekretär berichtet über Hygienekonzept: Parteitag

21.09.2020, 01:50 Uhr | dpa

Der Generalsekretär der hessischen CDU, Manfred Pentz, will heute in Wiesbaden über den Ablauf des 115. Landesparteitags der Christdemokraten informieren. Wegen der Corona-Pandemie findet das Treffen in Willingen am kommenden Samstag inhaltlich deutlich verschlankt sowie mit den erforderlichen Abstands- und Hygienebedingungen statt.

Im Mittelpunkt des Treffens am 26. September werden die Wahl des Landesvorstandes und der Bundesdelegierten stehen. Der hessische CDU-Chef und Ministerpräsident Volker Bouffier stellt sich zur Wiederwahl. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Bouffier steht bereits seit dem Jahr 2010 an der Spitze der Partei.