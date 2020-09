Abenberg

E-Bike-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

21.09.2020, 05:07 Uhr | dpa

Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: picture alliance/Malte Christians/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein 87 Jahre alter Elektrofahrradfahrer ist im Landkreis Roth mit einem Auto kollidiert und in Folge seiner schweren Verletzungen gestorben. Der Mann sei auf eine Staatsstraße aufgefahren und dabei aus noch ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug eines 67-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls sei der E-Bike-Fahrer auf die Fahrbahn geschleudert worden. Er musste reanimiert und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er am Abend starb. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und einen Schock.