Dingolshausen

Explosion verursacht Wohnhausbrand

21.09.2020, 07:51 Uhr | dpa

Eine Explosion hat zu einem Wohnhausbrand in Dingolshausen (Landkreis Schweinfurt) geführt. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. 100 Feuerwehrleute waren am Sonntagabend im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Es bestand Einsturzgefahr, die Explosion deformierte die Außenwände stark. Die beiden Bewohner blieben nach Angaben der Polizei unverletzt und konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Eine Frau stand jedoch unter Schock, der Rettungsdienst brachte die Bewohnerin in ein Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen der Polizei explodierte in der Küche im Erdgeschoss ein Gasherd. Die Höhe des Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen der Beamten im unteren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt.