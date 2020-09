Potsdam

Gästeübernachtungen erholen sich etwas von Corona-Einbruch

21.09.2020, 15:51 Uhr | dpa

Die Zahl der Gäste-Übernachtungen in Tourismus-Regionen Brandenburgs hat sich nach einem Einbruch in der Corona-Pandemie etwas erholt. Betrug der Rückgang im Juni 33,4 Prozent, waren es im Juli noch 8,6 Prozent weniger Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag in Potsdam mit. Mit Beginn der Pandemie im März waren die Übernachtungen zunächst um 43,8 Prozent zurückgegangen, im April betrug der Rückgang sogar 79 Prozent, im Mai laut der Statistiker noch 66,1 Prozent. Insgesamt gab es im Zeitraum Januar bis Juli 34,7 Prozent weniger Übernachtungen.

Vor allem die Tagungs- und Incentive-Branche sei von der Pandemie stark getroffen geworden, teilte die Tourismus-Marketing GmbH am Montag mit. Wegen der Eindämmungsverordnung konnten große Veranstaltungen nicht stattfinden. Viele Anbieter arbeiten laut der Angaben derzeit daran, ihre Angebote auf die veränderten Rahmenbedingungen auszurichten.

So wird etwa die Technik für Online- und hybride-Tagungsformate eingerichtet, um Veranstaltungen komplett virtuell oder als Mischform anbieten zu können. Dies bedeutet auch, dass Präsenzveranstaltungen kleiner werden und der Freiraum für Incentive- und Teambuilding-Maßnahmen wichtiger werden wird. Auch mit Tagungen im Grünen seien Veranstalter sehr gut aufgestellt.