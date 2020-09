Ravensburg

Auszeichnung für Lübecker Initiative "Young Helping Hands"

21.09.2020, 15:51 Uhr | dpa

Die Lübecker Initiative junger Pflegender in Deutschland "Young Helping Hands" wird mit dem Leuchtturmpreis 2020 der Stiftung Ravensburger Verlag ausgezeichnet. Der mit 12 000 Euro dotierte Preis werde am 9. November in Berlin verliehen, teilte die Stiftung am Montag mit. Die 2016 gegründete Initiative will auf die besondere Situation von Kindern und Jugendlichen aufmerksam machen, die schon in jungen Jahren kranke oder behinderte Angehörige pflegen müssen.

Die Initiative leiste einen wichtigen Beitrag zur Entlastung und Wertschätzung junger Pflegender, deren Fürsorge für ihr krankes Familienmitglied sie neben Schule, Ausbildung oder Studium oft überfordere, begründete die Stiftung die Auszeichnung. Bundesweit gibt es nach Angaben der Initiative geschätzt 480 000 Betroffene zwischen zehn und neunzehn Jahren.