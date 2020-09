Salzwedel

Afrikanische Schweinepest: Kadaver per App melden

21.09.2020, 16:34 Uhr | dpa

Der Altmarkkreis Salzwedel hat Menschen dazu aufgerufen, Kadaver von Wildschweinen künftig per Smartphone-App zu melden. Um eventuelle Fälle der Afrikanischen Schweinepest möglichst früh nachzuweisen, sei "der Landkreis unbedingt auf die Mitwirkung jedes einzelnen Bürgers angewiesen", teilte der Altmarkkreis am Montag mit. Spaziergänger könnten tot aufgefundene Wildschweine über die App "Tierfund-Kataster" dem zuständigen Veterinäramt melden. Auch per Anruf oder E-Mail sei es möglich, einen Fund mit den dazugehörigen Koordinaten zu übermitteln, hieß es. Ziel sei, frühzeitig über mögliche Fälle der Afrikanischen Schweinepest Bescheid zu wissen. So könne die Ausbreitung der Seuche eingedämmt werden.

Den Angaben nach grassiert die Afrikanische Schweinepest seit 2014 in verschiedenen Ländern Europas. Auch in Deutschland ist die Seuche mittlerweile angekommen. Das Agrarministerium des Landes sah sich zuletzt gut auf eine mögliche Ausbreitung in Sachsen-Anhalt vorbereitet. Bislang gibt es im Land keine gemeldeten Fälle.