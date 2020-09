Mannheim

SV Waldhof Mannheim startet mit 2:2 in die 3. Liga

21.09.2020, 21:31 Uhr | dpa

Der SV Waldhof Mannheim ist trotz starker Leistung nur mit einem 2:2 (2:0) gegen Viktoria Köln in die neue Saison der 3. Fußball-Liga gestartet. Nach einer überlegen geführten ersten Halbzeit und Toren von Arianit Ferati (7.) und Marcel Costly (20.) unterliefen den Mannheimern am Montag nach der Pause zu viele Fehler in der Defensive, die von den Kölner genutzt wurden. Nachdem Max Christiansen ein Eigentor unterlaufen war (51.), gelang Mike Wunderlich in der 78. Minute der Ausgleich. Beide Mannschaften hatten Chancen für weitere Treffer, insgesamt war das Remis für die Kölner aber glücklich.