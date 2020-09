Oldenburg

Mord wegen eines Handyvideos? Prozess in Oldenburg

22.09.2020, 02:49 Uhr | dpa

Um an ein kompromittierendes Handyvideo zu kommen, sollen zwei Männer in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) einen gemeinschaftlichen Mord begangen haben. Sie stehen ab heute (9.00 Uhr) in Oldenburg vor Gericht. Ein Angeklagter ist 42 Jahre alt. Er hat eine Frau, die wiederum einen Geliebten hatte. Und auf dem Handy dieses Geliebten soll das Video gespeichert gewesen sein, das angeblich die Frau in Misskredit brachte.

Bei der Tat im April rammte der 42-Jährige mit seinem Auto den Wagen seines Nebenbuhlers. Ein 36 Jahre alter Komplize durchsuchte der Anklage zufolge das Opfer nach dem Handy. Der ältere Angeklagte soll den Nebenbuhler mit einem Messer in den Hals gestochen haben. Der 31 Jahre alte Geliebte starb (Az.: 5 Ks 11/20).