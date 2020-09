Merseburg

Prozess gegen mutmaßlichen Raubgräber beginnt in Merseburg

22.09.2020, 03:32 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Raubgräber beginnt heute (10.00 Uhr) am Amtsgericht Merseburg. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus Querfurt (Saalekreis) Unterschlagung von Artefakten vor. Dabei handelt es sich um eine rund 3100 Jahre alte Bronzetasse, drei bronzene Anhänger sowie 94 kleine Beschläge und Gürtelschnallen aus Bronze. Der Angeklagte hatte die Stücke vor rund zwei Jahren vermutlich im Bereich des südlichen Saalekreises mit einem Metalldetektor geortet und ausgegraben. In der polizeilichen Vernehmung hatte der Mann angegeben, die Stücke in Bayern gefunden zu haben. Dort ist der Handel mit Artefakten straflos. Der Prozess soll den Wahrheitsgehalt klären.