Schwerin

Backhaus informiert über die aktuelle Lage der Schweinepest

22.09.2020, 03:43 Uhr | dpa

Agrarminister Till Backhaus (SPD) informiert heute (13.00 Uhr) in Schwerin über weitere Schritte Mecklenburg-Vorpommerns im Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest. Bis Montagmittag wurde das Virus bei 13 Wildschweinen im Nachbarbundesland Brandenburg nachgewiesen. Für Schweine ist die Seuche hochansteckend, für Menschen ungefährlich.

Backhaus hatte dem Bund zuletzt eine unzureichende Prävention gegen die Schweinepest vorgeworfen. So habe der Bund es nicht geschafft, sich mit Polen in Sachen Zaunbau entlang der Grenze zu einigen. "Ein fester Zaun mit Untergrabschutz hätte die Einschleppung der Seuche vielleicht verhindert", hatte der Minister in der Vorwoche gesagt.

Mecklenburg-Vorpommern bereite sich demnach seit langem auf ein mögliches Seuchengeschehen vor. Etwa die Kooperation mit Landkreisen, besonders mit den Veterinärbehörden sei frühzeitig hochgefahren worden.