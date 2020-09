Schwerin

Millionenhilfe für MV-Kommunen vom Land

22.09.2020, 05:35 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Kommunen bekommen vom Land in diesem und dem kommenden Jahr zusätzlich 162 Millionen Euro, um durch die Corona-Krise entstandene Löcher in den Kassen zu stopfen. "Wir sind uns einig, gemeinsam eine Kraftanstrengung zu unternehmen, dass den Kommunen so viele Mittel zur Verfügung stehen, wie wir das auch vor Corona miteinander verabredet haben", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montagabend in Schwerin nach stundenlangen Beratungen mit dem Städte- und Gemeindetag und dem Landkreistag. Allein für dieses Jahr seien insgesamt 2,89 Milliarden Euro für die Kommunen vorgesehen.

Die zusätzlichen Millionen sollen laut Schwesig über neue Kredite aufgenommen werden und - zumindest teilweise - entgangene Einnahmen ausgleichen, die infolge der Pandemie wegfallen. Demnach fehlen den MV-Kommunen in diesem Jahr etwa 150 Millionen Euro, 2021 sind es dann rund 290 Millionen Euro. Die Finanzspritze des Landes ist dabei nur ein Teil der finanziellen Lösung - der Bund hatte in der Vorwoche bereits Entlastungen für Kommunen in der Corona-Krise beschlossen.

Vergangene Woche sprach Schwesig davon, dass die Kommunen in MV vom Bund um etwa 70 Millionen Euro jährlich entlastet werden. Der Bund übernehme künftig bis zu 74 Prozent der Leistungen für Unterkunft und Heizung von Hartz-IV-Empfängern. Außerdem sollen demnach die Kommunen in diesem Jahr einmalig einen Ausgleich für weggebrochene Gewerbesteuern infolge der Corona-Pandemie bekommen. Nach Schätzungen des Vorsitzenden des Städte- und Gemeindetags Mecklenburg-Vorpommerns, Thomas Beyer, könnten die Kommunen in diesem Jahr etwa 120 Millionen Euro weniger Gewerbesteuern einnehmen. Eine verlässlichere Zahl könne erst am Jahresende genannt werden.

In den Verhandlungen sei für die Kommunen etwas herausgekommen, sagte Beyer (SPD), der zudem Bürgermeister von Wismar ist. "Aus kommunaler Sicht eben mit dem Kompromiss, dass wir einen Teil der Leistungen quasi vorfinanzieren. Das sind 35,5 Millionen Euro."