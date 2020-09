Neukirchen

Auto gerät auf Bahngleise: Zusammenstoß mit Zug

22.09.2020, 08:01 Uhr | dpa

Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: picture alliance/Malte Christians/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein Zug ist in Neukirchen mit einem Auto auf den Bahngleisen kollidiert - und hat das Auto 15 Meter weit geschleudert. Der Fahrer des Wagens sei am Montagnachmittag bei roter Ampel auf die Gleise gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Der Fahrer des Wagens und die 20 Reisenden im Zug blieben laut Polizeiangaben aber unverletzt.

Nach dem Unfall im Kreis Nordfriesland seien etwa 1000 Liter Diesel aus dem Zug ausgelaufen. Die Strecke ist bis zum Abend gesperrt gewesen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Der Sylt-Shuttle sei auf dem Weg zur Insel gewesen und mit 110 Autos, fünf Kleintransportern sowie einem Bus beladen gewesen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.