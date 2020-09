Sondershausen

Mann mit Stichverletzung in Klinik: Polizei sucht Spuren

22.09.2020, 08:35 Uhr | dpa

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ist ein 31-Jähriger mit einer Stichverletzung gefunden worden. Der Mann sei schwer verletzt in der Nacht zu Dienstag in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe zu dem Vorfall waren am Morgen noch völlig unklar.