Buxtehude

Buxtehudes Handballerinnen klar in der Außenseiterrolle

22.09.2020, 13:07 Uhr | dpa

Zwei Niederlagen aus drei Partien im Gepäck und die Partie beim Titelfavoriten Borussia Dortmund vor der Brust: Den Handball-Frauen des Buxtehuder SV droht vor der Länderspielpause der Absturz in die untere Tabellenregion der Bundesliga. Dennoch gab sich Trainer Dirk Leun vor dem Match am Mittwoch (19.30 Uhr) gelassen: "Die Rollenverteilung ist klar. Wir können nur gewinnen."

Der Coach hofft dabei, dass sein Team an die Leistung gegen die TuS Metzingen vom vergangenen Samstag anschließen kann. Obwohl sein Team die Partie 26:28 verlor, sah Leun eine deutliche Leistungssteigerung seiner Spielerinnen im Vergleich zur Niederlage eine Woche zuvor bei Aufsteiger SV Union Halle-Neustadt. Leun betonte aber auch: "Wir müssen 60 Minuten alles rausholen und werden alles versuchen, ein gutes Ergebnis zu erzielen."

Offen ist der Einsatz von Mieke Düvel. Die Rückraumspielerin konnte infolge ihrer Sprunggelenk-Operation noch keine Minute in dieser Saison spielen. Einen Einsatz am Mittwoch wollte Leun nicht ausschließen, doch er will auch nichts riskieren. Nach der Länderspielpause soll Mieke Düvel spätestens ihr Comeback geben. "Ich bin fest überzeugt, dass sie gegen Leverkusen auf der Platte stehen wird." Diese Partie ist für den 11. Oktober angesetzt.