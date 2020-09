Schwerin

Großzügig oder bescheiden wohnen in MV

22.09.2020, 13:27 Uhr | dpa

Die Menschen im Landkreis Ludwigslust-Parchim haben die größten Wohnungen in Mecklenburg-Vorpommern. Jedem stehen dort im Schnitt 47,3 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung, wie aus Erhebungen zum Jahresende 2019 hervorgeht, die das Statistische Landesamt am Dienstag veröffentlichte.

Dagegen müssen sich die Menschen in Rostock mit durchschnittlich 38,7 Quadratmeter Wohnfläche bescheiden. Schwerin folgt mit 43,1 Quadratmetern. Die Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren ist größer als auf dem Land, sodass in den großen Städten die Mieten und Kaufpreise für Wohneigentum höher sind. Das zwingt die Menschen zu weniger Raum.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte stehen dem Amt zufolge jedem Einwohner im Schnitt 46,5 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung, im Landkreis Rostock 46,6, in Vorpommern-Rügen 47,2, in Vorpommern-Greifswald 46,9 und in Nordwestmecklenburg 45,8 Quadratmeter Wohnfläche je Einwohner. Der Landes-Durchschnitt lag Ende 2019 bei 45,5 Quadratmetern.