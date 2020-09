Schwerin

Nach Hunderten Proben: Keine Hinweise auf Schweinepest in MV

22.09.2020, 15:36 Uhr | dpa

Nach Hunderten Proben sind keine Hinweise auf die Afrikanische Schweinepest in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt worden. "Wir haben 350 Wildschweine in der Beprobung gehabt und wir haben nichts gefunden", sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin. Bei landesweit 70 Betrieben, die Hausschweine halten, seien ebenfalls keine Anhaltspunkte auf das Virus festgestellt worden.

Laut Backhaus wurden im Nachbarbundesland Brandenburg bislang 20 Fälle der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen bestätigt. Das Gebiet sei etwa 140 Kilometer von Mecklenburg-Vorpommern entfernt - Backhaus mahnte daher zur weiteren Vorsicht. Die Tierseuche ist für Menschen ungefährlich, für Schweine jedoch hochansteckend.