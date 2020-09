Bingen am Rhein

Autofahrer erfasst Pferd: Reiterin schwer verletzt

22.09.2020, 21:29 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend bei Bingen ein Pferd mit einer Reiterin auf einer Kreisstraße erfasst. Die Frau wurde schwer verletzt und sollte in die Uniklinik in Mainz gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Das Pferd starb. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Er hatte ein erstes Pferd überholt, aber in der Dunkelheit wohl nicht rechtzeitig das zweite Pferd mit der Reiterin bemerkt, sagte ein Polizeisprecher.