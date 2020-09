Schwerin

Bilanz zu 30 Jahre Mecklenburg-Vorpommern im Landtag

23.09.2020, 01:06 Uhr | dpa

Eine Sitzung im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Schweriner Landtag soll am heutigen Mittwoch Bilanz über 30 Jahre Mecklenburg-Vorpommern gezogen werden. In der Aktuellen Stunde mit dem Titel "Starkes Land mit klarem Kurs" will auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eine Rede halten. Außerdem berät das Parlament über die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags von 17,50 auf 18,36 Euro im kommenden Jahr. Im Landeshochschulgesetz soll die Regelstudienzeit wegen Corona um ein Semester verlängert werden. Durch die Pandemie hatte sich der Studienablauf im Sommersemester 2020 verzögert. Besonders negative Auswirkungen kann das auf Studierende haben, die Bafög bekommen. Die Studienbeihilfe gibt es eigentlich nur während der Regelstudienzeit.