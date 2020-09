Alsfeld

Daten von Promis und Politikern geklaut: Hacker vor Gericht

23.09.2020, 01:18 Uhr | dpa

Ein mutmaßlicher Hacker steht wegen eines Online-Angriffs auf 1000 Prominente und Politiker ab Mittwoch (8.30 Uhr) in Osthessen vor Gericht. Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wirft dem 22-Jährigen zahlreiche Vergehen vor, unter anderem Ausspähen und Veränderung von Daten, Fälschung, Datenhehlerei und versuchte Erpressung. Der Prozess vor dem Jugendschöffengericht findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil der Angeklagte zum Tatzeitpunkt als Jugendlicher beziehungsweise Heranwachsender galt.

Der Fall hatte 2019 für viel Aufsehen gesorgt. Der mutmaßliche Hacker war damals Schüler und lebte bei seinen Eltern in Homberg (Ohm). Er soll sich private Daten wie Kreditkarten-, Telefonnummern und Adressen über die Rücksetzfunktion von Online-Zugängen erschlichen haben. Die Daten veröffentliche er laut Anklage dann nach und nach auf Twitter. Unter anderem waren mehrere Bundestagsabgeordnete betroffen. Es ist ein weiterer Prozesstag am 30. September angesetzt. Über den Ausgang des Verfahrens will das Amtsgericht Alsfeld informieren.