Potsdam

Landtag berät Haushalt für 2021 mit neuen Milliardenschulden

23.09.2020, 02:52 Uhr | dpa

Der Brandenburger Landtag berät am heutigen Mittwoch über den Landeshaushalt für 2021. Der Entwurf der Landesregierung sieht Ausgaben in Höhe von 15 Milliarden Euro vor. Dafür sollen 1,9 Milliarden Euro Schulden aufgenommen und 662 Millionen Euro aus der Rücklage entnommen werden. Damit will die Landesregierung auch die Folgen der Corona-Pandemie abfedern und hat daher zusätzlich beantragt, der Landtag möge bis zum Jahr 2023 das Vorliegen einer außergewöhnlichen Notlage feststellen.

Dagegen hatte der Landesrechnungshof verfassungsrechtliche Bedenken geltend gemacht. Die Behörde hatte die Landesregierung aufgefordert, weitere Corona-Hilfen je nach Lage erst in den kommenden Jahren in den Haushalt einzuplanen und nicht jetzt schon festzuschreiben.

Am Nachmittag debattiert der Landtag über die Einrichtung eines Corona-Untersuchungsausschusses, den die AfD-Fraktion beantragt hat. Damit will die AfD die Maßnahmen der Landesregierung zur Eindämmung der Pandemie beleuchten. Die anderen Fraktionen hatten sich dagegen ausgesprochen. Die AfD kann den Untersuchungsausschuss allerdings mit ihren 23 Abgeordneten im Alleingang durchsetzen.